Javier Ares opina sobre la sanción a Contador

Lo primero que hay que hacer es leer con detenimiento la sentencia antes de emitir ninguna opinión caprichosa, porque si no creemos en la justicia cuando sus sentencias no nos satisfacen tampoco nos deberían garantizar nada cuando nos son favorables.

No se trata de probar el dopaje, sino de demostrar que la sustancia que estaba en el organismo obedecía a una intoxicación alimentaria y es lo que los jueces no han estimado. Que no se pueda probar el dopaje deja en un grado de indefensión a Contador y a otros muchos deportistas que necesitan de mayores garantías.

Dicho esto sigo pensando que Contador como Valverde han seguido ganando en todas las ciscuntancias y momentos, porque son dos fenómenos.