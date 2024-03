Ibón Navarro: "¿Soñar con ganar la liga? La gente de Unicaja puede soñar, aunque es muy difícil"

La ciudad de Málaga se ha puesto sus mejores galas para recibir el festival de cine la ciudad, si bien todos los fines de semana el estadio Martín Carpena se llena de los aficionados de uno de los equipos de fútbol más punteros del país: el Unicaja Málaga. En la temporada 2022/2023, el club alzó la Copa del Rey bajo el mando de Ibón Navarro, el veterano entrenador que ahora dirige a este conjunto del sur de España.

"El trabajo del entrenador empieza a ser muchas cosas, y las menos importantes a veces es el baloncesto", explica Navarro a Granado, afirmando que, con el tiempo, ha ido aprendiendo a relacionarse mejor con la prensa, y a valorar la importancia que tiene y lo difícil que resulta: "Evidentemente no te lo enseñan casi en ningún sitio", afirma Navarro.

El baloncesto y la ciudad de Málaga

Navarro ha explicado a Granado que en el ambiente de la ciudad se palpa la expectación que genera el Festival, si bien el equipo que dirige siempre atrae a los malagueños cuando juega, cada semana: "A mí me gusta mucho huir del protagonismo de ser entrenador de un equipo como este", explica Navarro, que afirma no verse intimidado por la presión de dirigir un conjunto que representa a Málaga, "una ciudad muy volcada con el deporte.

"Sí que tiene ahí un punto de responsabilidad", afirma Navarro, que admite que, si bien el fútbol siempre mueve masas en cualquier categoría, los aficionados "lo que quieren es ver a su equipo ganar", y que por ello un equipo de baloncesto potente genera tanta alegría y atracción. En ese sentido, Málaga es similar a Vitoria para Ibón, pues allí la afición por el baloncesto, sobre todo hace unos años, puede mirar cara a cara al conocido como deporte rey.

La importancia de los jugadores rompedores

El entrenador del equipo malagueño admite que el éxito, al final, está condicionado por la victoria: "Da igual si te gusta o no te gusta, eso es así", explica un entrenador que, paradójicamente, afirma que el peso de los técnicos en los equipos de basket cada vez estña pasando a un segundo plano, pues son los jugadores los que tienen que jugar y sorprender. "Lo bonito de esto es que sea así", afirma el técnico, que reconoce que el alto nivel de los entrenadores y los avances en estrategia fuerzan a que los jugadores tengan que ser más creativos para ser decisivos.

Con todo, Navarro considera que hay que encontrar un equilibrio entre los jugadores que ejecutan las estrategias y los que son disruptivos y aportan "magia" a los encuentros: "El secreto de los equipos es encontrar la fórmula que funcione", explica Navarro, que admite la importancia de los jugadores rompedores: "Siempre necesitas tener un jugador que se salga", afirma el entrenador.

Navarro también se ha referido a la importancia de encontrar un estilo propio de entrenamiento, que va más allá de los meros conocimientos técnicos: el técnico valora conseguir un perfil propio, y el ir aprendiendo a desenvolverse en los vestuarios con los años, sin tratar de inspirarse demasiado en otras personas: "Tú no puedes ser un actor 24 horas, ni siquiera 12 horas".

Reflexiones sobre el desempeño del Unicaja

Sobre la posibilidad de que el Unicaja gane la Liga, Navarro es claro: el técnico afirma que la gente de Unicaja puede soñar, pero que es muy difícil. "Lo normal es que la Liga y la Copa lo gane el Madrid y el Barcelona", afirma el técnico, que reconoce la superioridad económica y de recursos de estos equipos.

Navarro también se ha referido a su derrota frente al Tenerife en la pasada Copa del Rey: el entrenador no se martiriza por ese encuentro, pues afirma que las derrotas no solo suceden por los errores propios, sino también por los aciertos del rival: por lo tanto, no hay que cebarse con la culpabilidad. Gracias a esta actitud, Navarro afirma que no resultó muy difícil recuperarse de estar derrota: "Tú no puedes pensar que en estos niveles, cuando pierdes es solo porque tú no has hecho las cosas mal"

El técnico del Málaga se ha referido también a la figura de Ricky Rubio, y a los problemas de salud mental que el jugador ha verbalizado valientemente: "Detrás de todos los deportistas hay personas", afirma Navarro, que considera que hay que acabar con los tabús que rodean a la salud mental y dejar de tratar a los deportistas como máquinas, pues tienen sus propios problemas y no son máquinas.

Al final de la entrevista con Granado, Ibón Navarro ha confesado a Raúl Granado su sueño deportivo: "Me gustaría ganar otro título con el Unicaja", ha concluido el técnico.