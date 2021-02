Fernando Burgos explica sus sensaciones tras el enfado de Zidane con su pregunta

Fernando Burgos explica en Radioestadio el momento que vivió con Zidane en rueda de prensa. El periodista de Onda Cero cree que Zidane no entendió la pregunta que le hizo. "Me da rabia que me Zidane me ponga en una diana", confiesa. Burgos señala que Zidane no le ha escuchado ni le ha leído y nunca se ha pronunciado sobre si quiere que se marche.

La respuesta de Zidane a Fernando Burgos

Fernando Burgos le preguntaba a Zidane el por qué se estaba mostrando tan reivindicativo, Zidane inturrumpía: "¿Me hablas en serio? ¿Para preguntarme qué oigo en mi casa? Que todos los días estoy fuera. Y tú lo sabes, tú el primero. Entonces que me estás diciendo, que todos los días estoy fuera. Claro, me reivindico con los jugadores y la plantillo. Nos merecemos seguir peleando. El año pasado ganamos LaLiga la hemos ganado nosotros, el Real Madrid. Tenemos el derecho de pelear este año LaLiga. Por lo menos este año. Luego tienes razón tú y otros, que el próximo año hay que cambiar, hay que hacer cosas. Pero este año teneos el derecho a pelear. Dejadnos pelear. El año pasado, no hace diez años, ganamos LaLiga. Me haces reír con la pregunta. Sólo un pequeño respeto a todo esto. Me haces reír... Pero no pasa nada. Vosotros decís muchas cosas y hay que asumirlas. Decidme a la cara "te queremos cambiar", pero hay que decirlo, no sólo por detrás, sabes".

Zidane no quiere aclarar el tema

Tras la victoria del Real Madrid ante el Huesca en rueda de prensa Edu Pidal preguntaba al entrenador francés sobre sus palabras. Zidane no ha querido dar más explicaciones y se ha remitido a analizar el partido en lo futbolístico, por tanto un asunto cerrado para el técnico.