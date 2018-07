Escucha en directo el Barcelona - Milan y el Atlético de Madrid - Austria de Viena

Este miércoles, desde las 20:30, vive la magia de la Champions en Radioestadio. Desde el Camp Nou, no te pierdas el Barcelona - Milan. Los culés no se pueden permitir un pinchazo si no quieren complicarse la clasificación a los octavos, y la victoria le dejaría con pie y medio en la siguiente fase. Con la narración de Alfredo Martínez y Víctor Lozano y los comentarios de Ángel Cappa y Gica Craioveanu.

Y desde el Vicente Calderón, vive el Atlético de Madrid - Austria de Viena. La victoria de los de Simeone daría la clasificación matemática al equipo y si se produce un empate entre el Zenit y el Oporto, rivales de grupo, aseguraría también el primer puesto de grupo. Con la narración de Alejandro Romero y Alejandro Mori y los comentario de Rubén Baraja. Raúl García de Loza nos resolverá las jugadas polémicas de ambos partidos.

El mejor fútbol se juega en Radioestadio con Javier Ares, Javier Ruiz Taboada y todo el equipo de deportes de Onda Cero. Y a las 00:00, todos los protagonistas y el mejor análisis de los partidos en Al Primer Toque con Héctor Fernández. No te lo pierdas.