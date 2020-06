El rifirrafe entre Gerard Piqué y Edu Aguirre: "Te has pasado de la raya"

Tras empatar en el Pizjuán, Gerad Piqué declaró que las posibilidades de ganar La Liga para el FC Barcelona son escasas: "Al no depender de nosotros, va a ser muy difícil ganar esta liga". El defensa cree que el Real Madrid no perderá puntos y que el futuro del equipo ya no depende de ellos.

Las declaraciones despertaron la polémica para muchos que consideran que Piqué quería también referirse a posibles decisiones arbitrales que pudieran perjudicar al FC Barcelona. Edu Aguirre, colaborador de El Chiringuito, criticó las declaraciones de Piqué y espetó que "hay que venir llorado de casa". El jugador del FC Barcelona respondió con ironía al tuit de Aguirre: "Te has pasado de la raya".

DEBATE EN RADIOESTADIO

El asunto ha despertado debate en Radioestadio. Mr. Chip considera que han pasado "12 horas del partido" y que todavía sigue hablándose del tema: "les damos mucha bola a los jugadores". "Cuando Piqué habla después de un partido no es casualidad, es porque lo pide", asegura Alfredo Martínez, que considera que Piqué "es lo suficientemente inteligente para tirar la piedra y esconder la mano". "Hizo las declaraciones un poco por todo, para generar el ambiente de que el Barça está perjudicado, de que todo no está muerto, pero también por levantar un poco a la tropa", añade Alfredo Martínez.

Fernando Burgos considera que Piqué ha lanzado un "mensaje implícito" a Piqué, y asegura que Zidane no va a entrar nunca "al trapo". ¿Piqué intenta desviar la atención de que el Barça se dejó dos puntos en Pizjuán?

