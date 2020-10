La falta de gol condena a España en Ucrania tras otro gran partido de Adama

La Selección española ha perdido su primer partido de esta UEFA Nations League . Lo intentó hasta el final. Creó ocasiones gracias a un pletórico Adama Traoré . No obstante, el empate de Alemania mantiene a España como líder del Grupo A.

La revolución de la Selección que ha iniciado Luis Enrique en su segunda andadura va cogiendo forma. Poco a poco los futbolistas se van asentando y los resultados van llegando. Eso sí, hay que afinar y mejorar cara gol, la principal carencia de esta Selección.

Pero lo cierto es que Lucho va encontrando el bloque. Pau Torres y Sergio Ramos se entienden bien como pareja de centrales. Jesús Navas es cada vez más claro en el lateral derecho y De Gea empieza a despejar la duda en la portería. Todo ello, mientras Mikel Merino empieza a ser fijo en la medular con la duda del resto de puestos.

Eso sí, si hay una ilusión que dejan estos 14 días de concentración de la Selección, esa se llama sin duda Adama Traore. Tiene potencia y sobre todo una capacidad increíble para romper la presión de cualquier defensa. De hecho, ante Ucrania esa fue su principal cualidad: ROMPER e iniciar en sus botas la mayor parte de ocasiones de gol de España, que fueron muchas pese a que el gol cuesta.

Constante fallo a portería

Por eso, no es de extrañar el 0-0 al descanso. España jugó bien. Tocó, se movió, cerró bien atrás. Arriba, Ansu Fati estuvo más desaparecido y Rodrigo fallón, aunque sí que muy combinativo. No obstante, Luis Enrique no les terminó de ver del todo. De ahí, que en el minuto 55 para romper el partido decidiera quitarles para dar entrada a Ferran Torres y Oyarzabal.

También dio entrada a Ceballos, que vuelve a demostrar que está explotando en su segundo año cedido en el Arsenal de Arteta. Su entrada dio galones y más ocasiones a una España que poco más podía hacer.

Acierto de Lucho en los cambios hasta que Ucrania marcó...

Y por si fuera poco el castigo de no marcar, con la ansiedad que eso produce. En el minuto 75 llegó el mazazo... Ucrania aprovechó los espacios de la Selección atrás y un maravilloso pase de Yarmolenko permitió a Tsygankov abrir el partido para Ucrania. De Gea estaba adelantado, lo que facilitó el gol, pero tal vez Navas o Sergio Ramos perdieron el sitio. En cualquier caso, una pena y fue evidente que la falta de gol fue lo que condenó a España.

España lo intentó hasta el final pero sin éxito. Al final fue la noche de Ucrania y de un eufórico Schevchenko. España no obstante se mantiene líder de grupo y acaba una concentración con buenas sensaciones y con una muestra clara de que en el futuro hay que apostar por esta generación y esta línea que está marcando Luis Enrique.

