Casemiro salva un punto para el Real Madrid tras otra mala noche europea

Era un partido importante para Zinedine Zidane, y como decía MisterChip, poca gente sabía "lo definitivo que podía ser para el Real Madrid este partido", ya que una derrota dejaba muy complicado el pase a los de Zidane.

Por eso, el francés esta vez no quiso hacer experimentos. Como dicen, los técnicos, "lo que funciona no hay que tocarlo". Por eso, sacó el mismo once que ganó en el Camp Nou, con la única expcepción de la entrada obligada de Lucas Vázquez, en el lateral derecho por las lesiones de Nacho, Carvajal y Odriozola.

Hay que decir que se vio un Real Madrid diferente. No dio, al menos en la primera mitad, la mala imagen de Cádiz o del Shakhtar Donest. Pero no fue suficiente.

Al final, los errores defensivos volvieron a estar presentes, algo que por desgracia no es noticia en el exitoso Real Madrid de Zidane. Por eso, no extrañó que en el minuto 32, Marcus Thuram, aprovechase los espacios blancos atrás para abrir el marcados.

El galáctico fue Marcus Thuram

En la jugada del gol, Varane no acertó en el despeje y la verdad que tampoco Lucas Vázquez tampoco estuvo muy afortunado. Total empezaba un problema para el Real Madrid que podía ser muy grave, ya que podía complicar la Champions y quien sabe si la temporada.

Así se llegó al descanso y como es muy típico en el equipo de Zidane se esperaba una fuerte reacción en la segunda parte. De hecho, a juzgar por los primeros segundos parecía posible. Tenían que ir a por el partido y salieron enchufadísimos. Presionaron arriba muy fuerte y y esa misma jugada acabó con un palo de Marco Asensio.

Pero no sabemos si será el cambio de estadio o qué exactamente, pero parece que algo de gafe tiene esta Champions en Chamartín, ya que en el minuto 15 de la primera parte el hijo del mítico Thuram volvió a aparecer y puso la Copa de Europa 2020-2021 muy complicada al Real Madrid. De hecho, está obligado a ganar los dos partidos al Inter.

A Zidane no le gustó y tiró de Hazard y Luka Modric para buscar ocasiones de gol porque este equipo no daba apenas síntomas de creación de peligro. Hazard tuvo una muy clara nada más empezar para relanzar el encuentro peron nada... Imposible, parece que el belga no va a encontrar su sitio en el Real Madrid de Zidane.

Remontada en medio de las carencias

Empezaron entonces a ser visibles las carencias de este Real Madrid: falta de gol, sin velocidad y, ojo, jugando contra el sexto clasificado de la Bundesliga, un equipo por debajo de rivales de Champions como en el Bayern o Dortmund...

Sin embargo, el Real Madrid es siempre el Real Madrid. Por eso, en el 86, Benzema marcó el tanto de la esperanza... el que animaba el encuentro... Y apenas unos minutos después, apareció Carlos Henrique Casemiro, que empujó a la red una asistencia de Ramos y salvo un punto para el Real Madrid que puede cambiar el transcurso en esta Copa de Europa. Eso sí, con la obligación de ganar el inter.

