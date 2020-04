Vero Boquete: "Quiero poder disfrutar de ser futbolista profesional en España"

Además de la pandemia del coronavirus, a Verónica Boquete le ha cogido un terremoto de 5,7 grados en Utah. "Las medidas aquí son menos restrictivas, pero fuimos los primeros en EEUU después de que la enfermedad se diera a conocer con un positivo en los Utah Jazz", cuenta Boquete, que asegura "no sabe cuando van a volver a jugar".

"A día de hoy hay Estados cerrados, otros en los que puedes salir a hacer deporte...", explica Boquete. "Aquí solo por la cantidad de población que tenemos va a ser terrible", dice la jugadora sobre el impacto de la Covid-19 en EEUU. "Es como una doble vida estar en Utah; cuando yo me levanto aquí, en España es de noche, hablo con mi familia y me cuentan lo que está pasando... y luego revivo la crisis sanitaria en EEUU a lo largo del dia", nos explica Boquete.

¿Volvería Boquete a España? "Este año terminaría mi contrato y siempre he dicho que me gustaría volver a España porque quiero disfrutar de ser futbolista profesional en mi país", asegura Boquete. "No ha habido interés del Real Madrid", dice, y asegura que estaría encantada devolver al "Deportivo Abanca", a su tierra. Aunque admite, a día de hoy no sabe nada.