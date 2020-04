Roberto Brasero: "Las temperaturas altas frenarían el coronavirus"

Hablamos del tiempo con Roberto Brasero, que espera, "las altas temperaturas favorezcan a la eliminación del coronavirus". Además, nos recuerda que esta primavera confinada ha estado especialmente pasada por agua, en el que incluso ha habido alguna nevada tardía.

Hoy, primer día en el que se permite salir a los niños a pasear a la calle, se han visto imágenes de padres que se saltan las medidas mínimas de seguridad."En qué cabeza de algunos padres cabe que salgan con los niños cómo hemos visto; pero tampoco todo es así, afortunadamente hay padres responsables que miran por lo demás", asegura Brasero.

El cielo está más limpio y despejado que en mucho. "Seguro que tardamos seis días en volver a ensuciarlo, en la línea de lo imbéciles que somos; tenemos un aire limpio y respirable y verás lo que tardamos en volver a llenarlo de mierda, con perdón", lamenta.

Sobre los fenómenos 'extraños' meteorológicos que algunos dicen observar, como ruidos que mucha gente dice oír en el cielo, asegura que él no los ha escuchado. "No he indagado mucho, pero que puede que los ruidos se deban al choque de masas de aire", explica. En cuanto a los luces que se ven, dicen que las hileras de lucecitas corresponden a satélites artificiales y se identifican fácilmente; otras deben ser "de otros satélites o algo explicable".

Además, Brasero nos hace un pronóstico: "Dentro de siete días hablaremos del calor que hace".