René Ramos: "¿Sergio jugando en el nuevo Bernabéu?; intentaremos alargar el chicle..."

ENTREVISTA EN RADIOESTADIO

En Radioestadio hablamos con René Ramos, hermano y representante de Sergio Ramos y presidente de la RR-Soccer Management Agency, en la que trabaja nuestro compañero Pedro Riesco. René explica la 'no' reunión de su hermano con el Gobierno, que reconoce que "no me enteré porque estaba cerrando la renovación de Loren". No obstante, defiende que "se le ha dado más importancia de la que tiene". Bromea además con que "no hablo casi con mi hermano, nuestra relación va por rachas...".