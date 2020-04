Pedro Ruiz: "Una civilización basada en ganar más cada año, no sé si merece el calificativo de civilización"

El presentador Pedro Ruiz afirma en Radioestadio que esta civilización debe hacer una reflexión y no sabe si cambiaremos tras esto porque una civilización basada en el PIB en ganar más cada año, una civilización que no puede permitirse sentarse cuatro meses, no sé si merece el calificativo de civilización.

Además, afirma que los políticos en el sistema "mandan bastante poco, pero hay que ver lo que estropean". Dice que los políticos deberían dar más ejemplo, como lo dieron el pasado miércoles Onda Cero y la Cope haciendo el programa juntos.

Cuenta que "cuando presenté Estudio Estadio, esa navidad casi no podía entrar en casa de todas las cestas que me mandaron. El año siguiente que ya no estaba en el programa solo recibí una botella de vino. Es una gran lección que me dio la vida".

Asegura que está haciendo deporte y todos los día hace un mortal y medio desde el trampolín de su piscina, aunque el agua esté helada.