Manolo García: "Tengo la suerte de poder vivir en el hoy, componiendo"

Manolo García (1955, Barcdelona), antes de dedicarse a la música, fue diseñador gráfico durante muchos años. "Probablemente las 'Hello Kitty' de las camisetas, cuadernos y plumieres de muchos niños las he dibujado yo", nos confiesa. Le preocupa el planeta y opina que todo debería ir más lento: "la limpieza y el aire de las ciudades nos ha gustado a todos... también se podrían hacer ordenanzas municipales como el transporte público gratis, que ya pagamos muchos impuestos, para cuidar el planeta".

Sobre la crisis que hemos vivido, asegura: "somos frágiles aunque a veces nos hagamos los chulitos o gallitos". "La madre de las batallas viene con el cambio climático, no podemos vivir de espaldas a la naturaleza, arrasándolo y pensando que los 'seres pensantes' somos los dueños", medita. "Empezamos una nueva etapa y tenemos la oportunidad de resolverlo", apunta.

Asegura que hay mucha confusión con respecto a la separación de 'El último de la fila': "Fue por dignidad personal y profesional, pero no quisimos rebañar el plato. Ya no funcionábamos igual a la hora de trabajar". Desmiente otros motivos que expliquen la división del grupo.

Manolo García asegura que vive en el hoy: "Mi presente es pintar, componer. Hay que darle importancia al presente, no hay que sufrir demasiado con el pasado o darle demasiado importancia a las expectativas...Hasta que he descolgado el teléfono para hablar con vosotros estaba componiendo y cuando cuelgue proseguiré". García asegura que no ha tenido formación: "Soy un buscavidas, me sueltas en el Sáhara y te monto una churrería", bromea. "Si pudiera volver a atrás, no dudaría en ir a un conservatorio", asegura.

