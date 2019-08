Flat Earth FC, el club de Tercera División que defiende que la Tierra es plana

Javier Poves nos cuenta en Radioestadio que "llevo dos años en la investigación sobre la Tierra plana y pensé que mezclarlo con el fútbol sería bueno para saltarnos los cortafuegos de Youtube". Explica que "en todo el mundo seremos unos 50 millones que pensamos de esta manera". Poves afirma que su propósito es que "la gente pude saber sobre este tema desde el sillón de su casa".

El club Flat Earth FC tiene varios cánticos con los que defiende la teoría de la Tierra plana. Entre ellos suenan "Pedro Duque, mentiroso", "la NASA es guasa, la NASA es una farsa" o "Toda la ciencia es así, todo es una gran mentira, cuanto no tienes opción te la meten bien metida".

Por último, Javier Ruiz Taboada pregunta sobre la extensión de la Tierra si fuese plana. A esto Javier Poves explica que "no lo podemos saber porque no nos permiten acercarnos. Hay bastantes tratados gubernamentales y muchos gastos económicos". El presentador de Radioestadio, Javier Ruiz Taboada, hace una última reflexión al respecto: "Me gustaría que llegasen al final y saltaran".