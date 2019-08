El Salamanca destituye a 'Chiquimarco' tres días después de firmar: "Tomé decisiones y me bloqueaban"

El entrenador mexicano ha sido destituido como técnico del Salamanca tres días después de la firma de su contrato. Afirma que "he tomado una buena decisión de no sentarme en un banquillo y permitir que otros tomaran las decisiones que me competían".

El técnico explica que "este sábado cuando amanecí me llamaron por teléfono y me cesaron". Y añade que "yo no podía participar en una línea de trabajo pensando que solamente estaba por la licencia de entrenador".

Respecto al proyecto, 'Chiquimarco' afirma que "es un club bonito, con un gran proyecto, una afición magnífica y ojalá logren el objetivo del ascenso".