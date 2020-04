Alberto Chicote: "Una cosa es estar seguro en un restaurante y otra a gusto, pero saldremos de esta"

En Radioestadio conversamos con el cocinero Alberto Chicote . "Encontraremos una salida, pero no creo que sea a la primera", dice el chef, que asegura, "no hay una directriz clara" de lo que se exigirá a los restaurantes para volver a abrir y teme que el coronavirus acabe con muchos locales.

Alberto Chicote (50 años, Madrid) no se come nunca las uvas de fin de año. "En los últimos años las uvas se las come Cristina Pedroche mientras yo las doy", asegura el cocinero. Sin embargo, no le preocupa no poder hacerlo, porque ya le parece "mágico" el hecho de darlas.

"En mis restaurantes nos adelantamos a la decisión gubernamental, porque lo considerábamos un peligro", explica el chef. La alarma por la crisis sanitaria le pilló en mitad de la grabación de su programa '¿Te lo vas a comer?'. La grabación de la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina' se retrasará. "Como no tengo mucho tiempo normalmente, mi mujer y yo estamos haciendo ahora cosas que teníamos retrasadas, como recoger el árbol", bromea.

Chicote nos cuenta cómo empezó su andadura en la televisión. "El salto al prime time de la cocina fue con 'Pesadilla en la cocina' el 25 de octubre de 2012", asevera. "Con la emisión del primer programa hicimos un 13,7% de audiencia, y yo me llevé un disgusto porque pensaba que era una cifra muy baja", cuenta. "Me llamó la jefa para darme la enhorabuena y cuando vio que estaba disgustado me dijo que no tenía ni idea", dice entre risas.

Jaime Nava, el jugador español de rugby, también ha participado en la conversación con Alberto Chicote. "En el rugby sería complicado jugar con mascarilla porque habría que ir a buscarla a un metro cada dos por tres", cuentan Nava y Chicote, que también es aficionado al deporte.

CRISIS SANITARIA

Sobre la reapertura de los restaurantes, asegura: "Todavía no tenemos una directriz oficial y clara de lo que se va a exigir a los restaurantes". "Independientemente de las normas que se nos van a imponer, no sabemos cómo vamos a lograr que el público se sienta cómodo, porque una cosa es sentirte seguro y otra cómodo", reflexiona.

"Ponerte mamparas alrededor seguramente no te haga sentir cómodo", explica. "Encontraremos una salida, pero no creo que sea a la primera", dice el chef, que lamenta: "no sé a cuantos se llevará o nos llevará por delante".