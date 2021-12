Zubimendi: "El Barcelona eleva el nivel de la Europa League"

Dos goles de Mikel Oyarzabal, el primero de penalti, y otro en el tiempo añadido de Alexander Sorloth acabaron con la resistencia de un PSV Eindhoven al que le valía el empate en el Reale Arena, pero que sucumbió con claridad (3-0) para dejar expedito el camino a los dieciseisavos de final de Liga Europa a un conjunto donostiarra brillante.

Martín Zubimendi nos cuenta sus sensaciones en Radioestadio noche: "Estamos cansados del cúmulo de partidos. Hoy la lluvia, pero tampoco extraña jugando aquí. Estamos acostumbrados. El partido nos llega en el peor momento en cuanto resultados. Por juego no estábamos mal pero hoy ha sido importante sacarlo adelante. El cansancio está en todo los equipos, el bache es normal era complicado seguir con esa regularidad, pero seguimos en buena posición"

Un equipo que es obra de su entrenador: "Imanol en los partidos malos nos pone muchos vídeos para demostrar que también hemos hecho cosas buenas. La pasión que tiene nunca puede ser malentendida"

Cada vez más gente le compara con Sergio Busquets, pero el no lo ve caro: "Por posición puedo ser pero el estilo no lo veo tan claro. A Busquets aunque a veces lo critican sigue siendo uno de los tops en su posición". Ahora competirán en la Europa League contra el Barcelona: "Tampoco me extrañó mucho porque el Bayern está por encima. Eleva el nivel de la Europa League así que contento por eso"

Sobre el posible rival asegura que por un lado quiere ver a los mejores equipos pero por otro también son más difíciles. Y bromea sobre que les pueda caer el BVB de Haaland: "Mejor verle desde la grada porque desde el campo cuidado"