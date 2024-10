Vicente Del Bosque: "Tengo la espinita de que Raúl no volviera a la selección"

Vicente Del Bosque ha sido protagonista este lunes en Radioestadio Noche, donde ha repasado junto a Edu Pidal toda su carrera al frente de la selección española y del Real Madrid, una trayectoria llena de éxitos en ambos equipos en los que ha pasado a la historia.

Salió de la selección tras la Eurocopa de 2016 y en los últimos meses su nombre ha vuelto a estar de actualidad después de que el CSD le nombrara Presidente de la Comisión de supervisión, normalización y representación de la RFEF ante la crisis desatada por el Caso Rubiales.

"Era una figura representativa para normalizar la situación. Lo he hecho con todo el cariño y he intentado ser lo más discreto y eficaz posible. Lo ideal son las buenas relaciones entre instituciones", ha explicado.

El que fuera campeón del Mundo y de Europa con España habla también de las futuras elecciones en la RFEF, sobre las que dice que "tenemos una obligación" y asegura que está "deseando que se abra el proceso electoral".

La espinita de Raúl

Del Bosque ha repasado toda su trayectoria en el banquillo de la selección española, al que llegó en 2008, después de la consecución de la primera Eurocopa de un ciclo glorioso, el mejor de la historia de nuestro fútbol. "Muchos decían que era el peor momento, pero yo pensaba que era el mejor, porque teníamos muy buenos jugadores y un sistema de juego que todo el mundo reconocía", ha reconocido en Onda Cero.

Pero no todo fue un camino de rosas. Es muy recordada la etapa de los enfrentamientos en el Real Madrid de Mourinho y el Barça de Guardiola que desgastaron las relaciones entre compañeros de selección, aunque el ex seleccionador explica que tuvo que tomar otras decisiones "puñeteras", como la de no dar todos los minutos que le hubiera gustado a futbolistas de calidad (menciona Fábregas, Cazorla y Silva, entre otros) o no haber dado a Raúl la oportunidad de que volviera a 'La Roja'.

"Tengo ese punto de responsabilidad de que Raúl no volviese, ¿por qué no podía haber venido? Nunca sabremos si hicimos bien o mal. En aquel momento hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, pero a lo mejor nos equivocamos y podría haber sido un hombre de esta generación de jugadores que fueron campeones del mundo", explica sobre el histórico futbolista del Real Madrid.

Del Bosque se ha deshecho en elogios hacia el hoy entrenador del Castilla, sobre el que dice que le gustaría que "entrenara al primer equipo del Real Madrid. Me consta que es muy buen entrenador y tiene valía para llegar".

El calendario

El ex entrenador se moja, además, sobre el debate del calendario, tan habitual en los últimos meses ante las quejas de futbolistas y entrenadores. Del Bosque asegura que "como aficionado prefiero que haya partidos los días", aunque deja en manos de cada club la administración de las plantillas.

Recuerda cómo eran las relaciones con los clubes durante su etapa como seleccionador y asegura que nunca tuvo ningún problema para convocar a sus futbolistas. "Siempre hemos tenido la colaboración de los clubes", ha explicado a la vez que reconocía también el trabajo de otros compañeros dentro de la RFEF para ayudarle.

Cuenta como Fernando Hierro jugó un papel fundamental para que Jesús Navas acudiera a la absoluta. "Al principio no quería venir a la selección, le daba un poco de miedo, pero Fernando le convenció y luego ha sido un hombre importante".

Elogios a Lamine Yamal y Nico Williams

Su generación fue la última que consiguió un gran logro para España hasta que este verano la de Luis De la Fuente ha conseguido volver a ganar la Eurocopa doce años después de la mano de dos jovencísimas perlas: Lamine Yamal y Nico Williams.

Del Bosque se deshace en elogios hacia los dos futbolistas que han guiado a España hacia la victoria en Alemania y afirma que ellos mismos "han marcado un estilo de juego".

"Son completísimos, no me extraña nada que cualquier entrenador les diera la oportunidad", dice en alusión a un Luis De la Fuente al que también elogia. "No me extraña que lo esté haciendo así".

Otra de las figuras importantes de esta selección es su capitán, Álvaro Morata, al que Del Bosque hizo debutar con 'La Roja' y al que llevó a su último torneo con la selección, la Eurocopa 2016, en la que marcó tres goles. Protagonista en los últimos días tras reconocer abiertamente que ha sufrido problemas de salud mental, el ex seleccionador también elogia al futbolista del Milan.

"Conozco a Morata y es un chaval que se hace querer, majo y que une dentro de un vestuario", explica.

También destaca la facilidad con la que muchos jugadores jóvenes están llegando a la élite del fútbol convirtiéndose en futbolistas importantes en equipos como el Barça o la selección y defiende que "la cantera debe ser una de las patas en las que se apoye cualquier equipo grande".

Entrevista completa