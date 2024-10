El GP de Valencia, en peligro por la DANA: "Es una incógnita que se pueda celebrar"

La DANA se ha cebado especialmente con la Comunidad Valenciana, en la que ya se han confirmado casi un centenar de fallecidos y decenas de personas siguen desaparecidas. Además del daño humano, el daño material ha paralizado a la comunidad y también ha afectado al mundo deportivo.

Circuito de Cheste tras la DANA | Fuente: EFE

, se ha pasado este miércoles por los micrófonos de Radioestadio Noche tras conocerse el estado de las instalaciones: "Hemos pasado una noche bastante apurada, 88 personas se han quedado allí porque estuvieron con el montaje de próximos eventos". "Los accesos y parkings del circuito se han visto bastante afectados. Mañana tenemos reunión con diferentes técnicos para evaluar los daños y hacer una previsión", señala.

La situación es crítica ya que apenas en dos semanas, los días 15, 16 y 17 de noviembre, Cheste alberga el Gran Premio de motociclismo de Valencia: "Sinceramente es una incógnita que se pueda celebrar el Gran Premio. Ahora mismo no estamos pensando en eso porque estamos ayudando al entorno, estamos en una fase de emergencia. De aquí a 15 días es toda una vida".

También se ha pasado por el programa el campeón del mundo de Moto2 y actual piloto de Superbikes, Tito Rabat, que ha vivido en primera persona lo sucedido en Valencia: "He conseguido llegar a Jerez después de día y medio en el coche. En la vida había visto llover así, fue muy rápido todo". "Salí de Barcelona bien y al llegar a Valencia empezó a llover fuerte y de repente me encuentro en medio de la carretera todos los coche parados", explica.

"Llegaron los bomberos y la policía, nos llevaron a una gasolinera cerca del circuito de Cheste y ahí lo pasé mal porque el agua no paraba de subir. Lo que más me sorprendió fue ver camiones flotando, coches volcados...", asegura. "No te das cuenta hasta que ha pasado, no entendía nada", concluye.