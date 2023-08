Toña Is: "Se ha demostrado que lo que denuncié en 2020 era verdad"

Toña Is, ex seleccionadora de las categorías inferiores de España, lamenta que se haya llegado a esta situación: "No me imagino a mi jefe en la Policía si por una buena intervención me puede dar un pico. Se demuestra que lo que denuncié cuando salí en 2020 de la RFEF es cierto y es una pena que haya tenido que pasar todo esto. Esto tiene que servir para que no volvamos a vivir algo así y mando mi apoyo a todas las jugadoras".

Parece que uno de los planes era que Jorge Vilda dejara el cargo tras el Mundial y Montse Tomé tomara su puesto: "Prefiero no desgastarme hablando de estas dos personas. Todo el que trabaja en la RFEF saben cómo son. Prefiero hablar de que somos campeonas del mundo y aplaudir a esas jugadoras".

Y en cuanto a los motivos de todo lo que ha hecho Rubiales desde el domingo hasta hoy: "No tengo ni idea. Parece que lo dice convencido es lo más grave de todo".