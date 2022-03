Tertulia: ¿Es Pedri el buque insignia de este Barcelona?

Comenzamos valorando a los lesionados del Barcelona. Comenta Alfredo Martínez que lo de Piqué ha sido por precaución al sentir unas molestias pero en principio no es grave. Más complicado parece lo de Dest. En cuanto al encuentro "el Barça ha sido superior. En la segunda parte ha hecho un gran partido. Creo que ahora no hay duda que hay que dar la vitola de favorito para la Europa League", señala Gerard López.

"Pedri se asomaba menos al gol. No lleva tatuajes, era un chico discreto. Necesitaba promoción. A su edad me parece mejor de lo que era Iniesta a su edad. Esos regates me han recordado a Romario", comenta Látigo Serrano que defiende que desde el club hacen bien en exaltar a Pedri para que se lo crea más. Apunta Susana Guasch que se habla mucho de los jóvenes pero hoy "Busquets ha dado una nueva exhibición. Y ha demostrado que si se le acompaña sigue siendo imprescindible".

"Ha pasado lo que tenía que pasar, no hay que olvidarlo. El Galatasaray no puede pasar con el Barça en una eliminatoria a doble partido", considera Susana. Gerard cree que para el clásico pondría titular a Gavi en el lugar de uno de los de arriba.

Del Real Madrid. En el ambiente el estado físico de Benzemá. La sensación comentan en la tertulia es que los blancos no van a arriesgar nada con su situación. Aunque será una decisión consensuada entre él y el cuerpo técnico y médico.