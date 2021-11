Tertulia: "Parece que las normas que impone Xavi van contra todas esas libertades que tiene Piqué"

Empezamos hablando sobre la Selección que se juega su presencia en el Mundial ante Grecia y Suecia. Látigo Serrano opina que "la buena Liga de las Naciones que hizo la selección, le da aire y crédito a Luis Enrique". Un equipo que llega con muchas bajas y con jugadores que salen de lesión, "Carvajal no está para jugar dos partidos en cuatro días", apunta Burgos. Y una duda en el lateral izquierdo, quizá el puesto más igualado entre los dos candidatos: "Gayá me parece que es el mejor lateral zurdo del fútbol español; entre él y Alba, yo me la juego con Gayá", opina Susana Guasch.

Edu Pidal cree que ese miedo de quedar fuera del mundial, ahora mismo no está en la calle: "Yo la tensión de quedarse fuera del mundial no la veo entre el aficionado. Para que esa tensión llegue habría que no ganar a Grecia. Mañana bajas a la Gran Vía y preguntas que se juega España esta semana y la mitad no lo sabe"

El día uno de Xavi

"Xavi le va a venir bien al Barça pero parecía que habían ganado un título. Laporta, a falta de gestión, está exhibiendo pura propaganda", cree Látigo Serrano. En la misma línea opina Fernando Burgos sobre la presentación del técnico: "Me pareció muy excesivo. Es la última tabla de salvación de Laporta. Un entrenador al que no consideraba preparado hace un tiempo. El mesías. Va a poner todo patas arriba. También entiendo a la gente que necesitan un mesías". No está de acuerdo Alfredo Martínez: "Hacía falta levantar la expectación. Es lo que había que hacer. Yo no lo veo excesivo ni fuera de lugar, el fútbol es estados de ánimo".

Xavi que ha implantado una serie de normas. Comentan en la tertulias que una de sus medidas puede ser prohibir a Piqué estar la semana que viene en una entrevista que tenía programada en El Hormiguero. "Parece que las normas que impone Xavi van en contra de todas esas libertades que tiene Piqué en el Barça", apunta Susana Guasch. "Con el sueldo que cobran tener que ir dos horas antes de entrenar, me parece lo normal", asegura Alfredo Martínez.

"Si Laporta en junio dijo que no estaba preparado Xavi, ¿Qué ha cambiado ahora? Solo la situación", valora Edu Pidal. "Laporta cree que ahora es el momento de Xavi porque no tiene otra cosa, y no me parece mal", añade Alfredo Martínez.