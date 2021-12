Tertulia: "En este momento, Real Madrid es muy superior al Atlético en todas las líneas"

El agente del noruego Erling Haaland, Mino Raiola, ha asegurado que su representado terminará la temporada en el Borussia Dortmund y que probablemente "este verano o el siguiente" se vaya al Bayern Múnich, el Real Madrid, el FC Barcelona o el Manchester City. "Puede ser el próximo verano o tal vez el verano siguiente. Pero hay una gran probabilidad de que Erling se vaya ya este verano", valoramos sus palabras y en qué destino creen que puede acabar.

Fin de semana de derbi madrileño. Benzemá y Luis Suárez llegan al límite. Hasta el último momento no se sabe si serán titulares. Debatimos sobre sus figuras. "Suárez ahora no es indiscutible, Cunha y Correa le están comiendo la tostada y él se da cuenta que no es insustituible", señala Misterchip.

Ancelotti no ha ganado en Liga todavía a Simeone pero siempre ha ganado los duelos en Champions ¿Cuál será el planteamiento de Ancelotti? Fernando Burgos comenta que con el bloque bajo que viene empleando en los últimos partidos porque el equipo defiende mejor y porque hay menos desgaste para el centro del campo. "Por estado de forma, ahora mismo el Real Madrid es muy superior en todas las líneas desde la portería hasta la delantera", señala Misterchip.

Y hablamos del Barcelona. Desde el club son optimistas en que puedan hacer algún fichaje en el mercado de invierno. El mejor colocado es Ferrán Torres, aunque suenan otros nombres como el de Cavani. Müller dijo que este Barcelona no aguanta el nivel físico actual ¿Falta de respeto o realidad?