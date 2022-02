Tertulia: ¿Se ha equivocado Ancelotti apostando por los brasileños?

LEER MÁS El Athletic, a semifinales tras superar a un inoperante Real Madrid

Analizamos la clasificación del Athletic que ha sido muy superior. Para Enrique Ortego "el Real Madrid puede perder en San Mamés pero no hacerlo así. Hay que exigirle mucho más". Una derrota que ya veía venir Látigo Serrano:"Ya hubiera firmado que el Real Madrid llegara vivo al minuto 89. Al Real Madrid cuando le proponen intensidad no puede. Tiene un centro del campo de cien años".

En cuanto al encuentro, señala Edu Pidal que Ancelotti no ha estado acertado: "Ancelotti se equivoca en el once para empezar. Asensio de falso nueve cuando no sabe jugar ahí. Juega con todos los brasileños. Sin confianza en Hazard o Bale". La explicación táctica de Ancelotti es que Asensio es el jugador que más se asemeja a la labor que puede realizar Benzemá.

"Me ha sorprendido que Hazard o Bale no estuvieran pero no tengo todos los datos como el entrenador", asegura Feliciano López. "Un jugador del status de Hazard por muy venido a menos que esté, es difícil que aguante lo de calentar toda la segunda parte y no salir", añade Edu Pidal. Apunta Susana Guasch que la plantilla del Real Madrid "es muy corta porque los que no juegan no le gustan a Ancelotti".

Santi Segurola hace su análisis del encuentro en el que Señala que ha visto a un Real Madrid "excesivamente defensivo". En su opinión el Athletic ha merecido la victoria y considera que para este equipo "ganar este tipo de partidos es más que una victoria al imponerse a un histórico". Define el partido del Real Madrid como plano con Modric y Kroos bien cubiertos y destaca la figura de Militao que "ha estado colosal".