en radioestadio noche

Tertulia: ¿Ha cumplido el Atlético con su objetivo al entrar en Champions?

El Atlético de ha impuesto al Elche y ha sellado su puesto en la Champions. Debatimos si es suficiente lo que ha logrado esta temporada para considerar que ha cumplido su objetivo. Además, hablamos del futuro de Luis Suárez y si debería o no seguir con los rojiblancos. Con Edu García, Edu Pidal, Antonio Sanz, Alfredo Martínez y Misterchip