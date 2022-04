Tertulia: ¿Se ha criticado en exceso a Ancelotti?

Empezamos hablando de Kylian Mbappé. La BBC asegura que el PSG le ofrece 180 millones de euros de prima para renovar con el conjunto parisino. Debatimos las opciones que hay de que renueve, que parecen muy pocas. Además Fernando Burgos desvela la hipotética fecha que tienen pensada en el conjunto blanco para que debute.

Además analizamos la previa del partido ante el Getafe. El técnico del Real Madrid hizo una llamada de atención a sus jugadores ante el peligro de relajarse por disputarse en medio de los dos partidos de la eliminatoria europea ante el Chelsea.

"El equipo no ha recuperado totalmente pero tenemos otro día para descansar y meter el mejor equipo posible en un partido muy importante para la Liga. Tenemos que seguir ganando", afirmó.

"El aspecto mental es mucho más complicado que el físico. Ante el Chelsea no tienes que decir nada en motivación. Ahora tienes que pedir la concentración que exige un partido ante el Getafe que ya nos ganó. Merece respeto", añadió.

Analizando el momento físico de sus jugadores tras las pocas rotaciones realizadas, 'Carletto' admitió que no es el mejor pero defendió que no es malo. "No escucho lo que se dice alrededor, miro los datos de los entrenamientos y nunca me han preocupado por el perfil físico. El equipo no está a tope pero está bastante bien y puede llegar a final de temporada en un buen estado físico. El trabajo de médicos y preparadores ha sido óptimo. Lo que se dice alrededor lo hacen personas que no conocen los datos de los test que hacemos".