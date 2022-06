en radioestadio noche

Tertulia: ¿Es Bale una leyenda del Real Madrid?

Tertulia en Radioestadio noche con Misterchip, Edu García, Miguel Venegas y Edu Pidal. Empezamos con la Selección y el debate sobre su interés tras la baja previsión de venta de entradas. El Real Madrid ha despedido a Bale e Isco, debatimos sobre si se les puede considerar o no como leyendas del club blanco. Y escuchamos las últimas acusaciones de Tebas a Rubiales de haber enviado a una persona a grabarle.