Solde: "Lo de hoy queda para mí y mi familia para siempre"

"Es un partido soñado muy contento en lo individual y en lo colectivo pero queríamos llevarnos el partido. Soy culé y socio y era un partido muy especial para los míos", señala Oriol Soldevila el futbolista del Intercity que ha sido protagonista en el encuentro ante el Barça con sus tres goles que como reconoce casi sirven para pasar: "Ha estado ahí, lo hemos luchado pero el Barça te la puede liar en cualquier momento y así ha sido".

Después de su actuación en pleno mercado de invierno, no sería raro que recibiera alguna propuesta: "No pienso ni mucho menos en eso, estoy centrado en la Liga y lo que venga pues bienvenido será". Estuvo en Birmingham y cuenta su experiencia: "Estaba en la Premier sub23. Fue una buena etapa pero no daba el salto al primer equipo y decidí volver a este proyecto".

"En la prórroga se ha notado, nos hemos quedado sin cambios pero hemos seguido luchando así que ahora a seguir", subraya sobre un día que no va a olvidar: "Lo de hoy queda para mí, para mi familia, me he guardado la camiseta, la pelota".