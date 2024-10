Sergio Rico: "No pensaba otra cosa que volver a jugar al fútbol"

Sergio Rico vuelve a los terrenos de juegos casi 500 días después de su grave accidente en aquel 28 de mayo de 2023 que le hizo estar en coma. Lo ha hecho con su nuevo equipo, el Al-Gharafa de Qatar, donde también juegan los españoles Joselu Mato y Rodrigo Moreno.

Este miércoles, el guardameta se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos lo vivido desde su accidente hasta el momento de volver a ponerse los guantes: "Estoy muy feliz y contento de volver a sentirme futbolista, portero y estar bajo palos. Desde el primer momento que estaba en el hospital pensaba en volver a jugar y gracias a Dios estoy aquí un año y medio después estando perfectamente que es la mayor de las suertes".

"En mi cabeza no cabía otra cosa que volver al fútbol y sentirme portero otra vez. En ningún momento se me pasó por la cabeza dejar el fútbol", asegura. Sergio ha revivido con nosotros ese momento de volver a sentirse futbolista: "Se siente algo parecido al debut en Primera División. Esas mariposas en el estómago de no saber como iba a ir todo y con esa responsabilidad de ver como iba a responder mi cuerpo y la cabeza sobre todo".

El portero permaneció durante 83 días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras un accidente de caballo en la romería de El Rocío: "No recuerdo nada ni pasando por la zona. Recuerdo terminar el partido en Francia, coger el avión y llegar al aeropuerto de llegada. En el trayecto del coche ya me pierdo. La naturaleza es sabia, si no lo recuerdo es por algo".

22 días fueron los que Sergio Rico estuvo en coma inducido, por lo que los médicos se sorprenden de que no le hayan quedado secuelas: "El proceso de recuperación empezaba por ganar masa muscular porque al final perdí 20kg en el hospital, me quede super delgado y las piernas prácticamente sin músculo. Al llegar a casa bajar un simple escalón me costaba".

Tras este oscuro capítulo en su vida, Sergio agradece el apoyo que ha sentido: "Desde aquí una vez más le doy las gracias a todo aquel que ha perdido un poquito de su tiempo en darme todo su apoyo. El PSG me ha tratado muy bien y estoy agradecido". Ahora, tiene un nuevo reto futbolístico: "Venimos para ayudar a que la liga vaya ganando nivel. Llegué y en el cuarto entrenamiento ya tuve un partido, ahí se nota el nivel que tenía y como fue la recuperación".

Sergio Rico está pasando por un buen momento después de todo lo sufrido y es que no solo ha vuelto a jugar, sino que lo hace tras ser padre hace apenas 15 días: "Vivir el parto junto a mi mujer es la experiencia más increíble que he tenido en mi vida Esa misma noche me quedé en el hospital y al día siguiente me vine a Qatar solo". "La idea es que en cuanto mi mujer y la niña puedan viajar sin problema se vendrán aquí conmigo", concluye.