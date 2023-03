Sergio Herrera: "Es el partido he jugado con más gripe de mi vida, pero hacía falta más para perdérmelo"

Osasuna se ha llevado la victoria frente al Athletic de Bilbao en la ida de semifinales gracias al solitario tanto de Abde tras el descanso que encarrila la eliminatoria para unos rojillos que se mostraron sólidos en defensa ante unos leones que no pudieron exhibir sus virtudes.

El plan de los rojillos ha salido a la perfección como reconoce el guardameta Sergio Herrera: "Queríamos llegar vivos a San Mamés, vamos con ventaja y con nuestras opciones".

El portero ha estado cerca de perderse el encuentro pero en una cita así era muy difícil no estar: "Creo que es el partido que he jugado con más gripe en mi vida, hacía falta más que un gripazo para no jugar hoy".

"Aunque vamos con ese 1-0 San Mamés va a ser complicado, muy duro pero Osasuna se lo merece y vamos a pelearlo", finaliza.