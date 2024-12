Sergio González: "Cuando estaba en el aire sabía que iba para dentro"

El Leganés ha dado la sorpresa al ganar al Barcelona en Montjuic, en un partido en el que el conjunto pepinero se puso por delante en el minuto 4 de partido con el gol de cabeza del defensa Sergio González, que pondría el 0-1 definitivo en el marcador. Una derrota que deja muy tocado al Barça del que ya no depende el liderato de la liga.

El gran protagonista y goleador del partido, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras finalizar el encuentro: "Puede ser el gol más importante de mi carrera. Es una noche histórica para el club y que voy a recordar toda mi vida". "Decían que si había marcado muy pronto y yo digo "como si estuviéramos para elegir".

"El remate sólo es una estrategia que hemos ensayado esta semana. Me ha puesto un balón perfecto que cuando me he visto en el aire estaba 100% convencido que iba para dentro", concluye.