Segurola: "El Valencia no puede salir como víctima de un partido en el que la víctima ha sido el fútbol"

"Hay que tener mucha fortaleza mental para afrontar este tipo de partidos ante el Valencia. Cualquier equipo se hubiera ido del partido. Los equipos de Bordalás hacen esto desde tiempo inmemorial. Ha habido un momento que el Athletic ya no estaba en el partido", señala Santi Segura que añade que aunque en las decisiones decisivas ha perjudicado al Valencia, en el transcurso del juego el colegiado ha perjudicado a la continuidad del juego: "En situaciones como esta el árbitro tiene que saber de fútbol. Al árbitro le corresponde una función importante para que haya futbol y este señor no se ha enterado".

"Los equipos que tengan a Bordalás deberían hacer un descuento del 20 por ciento a sus socios", comenta Edu Pidal a lo que le replica Cayetano Ros: "Después de tener a Celades y Javi Gracia nadie en Valencia lo cambiaba por mucho que no guste como juega".

Segurola se muestra muy crítico con la forma de jugar de los equipos de Bordalás: "Si todos los equipos jugaran así, no existiría el fútbol. El Valencia no puede salir como víctima de un partido en el que la víctima ha sido el fútbol"

José Bordalás, se mostró satisfecho del empate conseguido este jueves en San Mamés frente al Athletic en la ida de las semifinales de Copa del Rey a pesar de que, en su opinión, el árbitro no señaló un penalti "clarísimo" a Hugo Duro y una roja directa a Dani García. "Es un resultado de mucho mérito, aunque tenemos la sensación de que incluso podíamos haber ganado de haber señalado ese penalti a Hugo Duro. No responsabilizamos al árbitro. José Luis ha hecho un partido fantástico, pero no entendemos que el VAR no revise esa acción al igual que la entrada a Carlos Soler, que creemos que era merecedora de roja directa"

Marcelino en cambio, lamenta el poco espectáculo que ha habido: "Ha habido situaciones más propias de regional que de dos equipos que están en una semifinal de Copa"