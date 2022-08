Salma Paralluelo: "Me costó mucho y me sigue costando dejar el atletismo"

"Lo primero ha sido celebrarlo con las compañeras, después hablar con mis padres y verles que hacía muchos días que no les veía. Hoy seguiremos un poco con la celebración", confiesa Salma Paralluelo tras la conquista del mundial sub20 y desvela que ya le vaticinaron que tendría un papel fundamental en la final.

"En semis había terminado frustrada porque había fallado ocasiones que sabía que si fallaba en la final podía ser decisivo. Parte del staff me dijo que en la final iba a meter el gol que nos iba a dar el oro. Llegué a la final con una motivación súper alta y muy contenta de haber marcado estos dos goles", asegura Salma.

El próximo gran reto de España es el Mundial en el siguiente verano: "Ojalá que cuenten conmigo para el mundial. Lo que está en mi mano es entrenar y estar a muerte y lo voy a hacer lo mejor posible". La duda es saber si Jorge Vilda será seleccionador tras una cumbre con las jugadoras en las que muchas han manifestado que no quieren su continuidad: "Nosotras estábamos a lo nuestro, celebración y no hemos podido ver más allá".

"El día de la final me acordé mucho de la lesión. He estado casi toda la temporada sin jugar y ahora ganar un mundial sub20", rememora la futbolista que se ha decantado finalmente por este deporte: "Me costó mucho y me sigue costando dejar el atletismo. Dejar una cosa al lado iba a ser una tristeza muy grande pero sabía que iba a llegar ese momento. Fue el hecho que había llegado un punto en el que tocaba decidir. Mis sensaciones eran que tenía que seguir en el fútbol y viene una oferta del Barça que apuesta fuerte por mí".