Rubén de la Barrera: "No tenía sentido estira más la goma. El ambiente estaba crispado"

Rubén de la Barrera explica en Radioestadio noche su decisión de no continuar al frente del Albacete pese al ascenso: "A lo largo de la temporada hemos sufrido tres lesiones importantes en jugadores fundamentales y el equipo se ha mantenido. Pero desde el segundo partido en casa ha habido un clima crispado. Y pese al ascenso, extrapolado al nuevo contexto del ascenso, con el ambiente que había en casa ni yo iba a salir beneficiado ni el club tampoco".

"He renunciado a un año de contrato porque me gusta ser honesto conmigo. Me podía haber agarrado a la voluntad del club de seguir y ver que pasaba el año que viene", añade y explica que en el club lo han entendido: "yo soy emocional e intento transmitir lo que siento. El argumento que traslado al club lo han entendido perfectamente y creo que no tiene sentido estirar más la goma".

Sobre el partido en Riazor no recuerda mucho del momento de euforia: "Sabes que es el otro o eres tú en un ambiente desfavorable. Empezaron por delante y dimos un pasito con una buena segunda parte. Recuerdo exhaltación pero tampoco soy muy consciente de qué pasó"

"Recuperar el sistema habitual es un buen paso. La final a un partido sí me gusta, pero entiendo que en estas categorías hay que ajustarse a la realidad de los clubes y es una idea lógica", finaliza.