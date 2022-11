Rodri Hernández: "Nosotros nos creemos el mejor equipo"

El inicio de la Selección ha sido prácticamente inmejorable pero son conscientes de que es solo el principio. Así lo reconoce Rodri Hernández en La Brújula: "Nosotros ya estamos limpiando lo de ayer. Evidentemente hay que celebrarlo, hay que alegrarse. Y también es importante celebrar este tipo de cosas, ya pensando en que nos quedan dos partidos y que todavía no hemos conseguido el pase".

Rodri subraya que disfrutaron mucho sobre el campo pero que no les sorprende lo que hicieron: "Son partidos que disfrutas más, que que te vienes arriba, que te inspiras. Liberados de todo, liberados de cualquier tipo de presión que podamos tener del primer partido del Mundial y sobre todo haciendo un fútbol, el fútbol que tenemos dentro y que llevamos tiempo avisando que nosotros estamos aquí y de que tenemos una gran selección y con mucha hambre sobre todo".

Con una nueva función. Le ha tocado jugar de central, una posición que ya conocía: "Me ha transmitido que existe la opción y que bueno que me vaya mentalizando. Así que es una posición que también jugaba en mi club alguna vez, sobre todo el primer año que llegue. Así que no, no me pilla algo nuevo y creo que es la posición más adaptable a un pivote, la de central".

Pese a que España es uno de los equipos más jóvenes del campeonato, considera que no importa nada: "Las edades son un poco relativas y si eres capaz de explotar pronto, de asimilar conceptos rápido, de manejar las cosas como la manejan ellos y tener las cosas claras. La edad es sólo un número y al final ves a chavales que juegan como ellos, de 30 a 30 y pico. Y eso es lo que importa en el fútbol, ¿no? Yo ya soy uno de los veteranos, pero en otra selección sería de los jóvenes, así que imagínate el la proyección que tiene esta selección y el futuro que nos espera".

De Luis Enrique destaca que ha convencido a todos los jugadores para seguir una misma idea: "Creo que es lo más difícil que tiene un entrenador convencer a todos los jugadores de una misma idea y una misma filosofía. Es verdad que al principio nos llevó un poco de tiempo porque había que cambiar muchas cosas de lo que estamos acostumbrados en nuestros clubes. Pero yo creo que está ahí, que eso ha demostrado que es un entrenador, que siempre jugamos a lo mismo".

"Nosotros de puertas para adentro somos el mejor equipo, nos creemos el mejor equipo, pero de puertas para afuera, luego ya veremos", añade.