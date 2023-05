Ricky Rubio, sobre el Mundial: "Tengo muy claro que quiero estar"

El jugador de baloncesto está a la cabeza de una campaña para que los jóvenes no comiencen a fumar y los fumadores lo dejen: "Está enfocada en los jóvenes pero la dirigimos a todo el mundo. Es una campaña en positivo, una campaña antitabaco en positivo" El jugador de los Utah Jazz aceptó esta propuesta en nombre de la Ricky Rubio Foundation para animar a dejar de fumar a la gente porque sabe que "cuando algo le cuesta tanto a la gente es que es muy difícil".

Rubio perdió a su madre por un cáncer de pulmón por eso quiere "concienciar a los jóvenes de que hay que cuidarse". Confirma que si Scariolo así lo desea, estará en el Mundial de baloncesto: "A final de temporada la Federación nos hace un chequeo de cómo está cada uno. Este verano tengo muy claro que quiero estar, me encuentro bien físicamente".

Nos cuenta que durante su dura lesión ha tenido pensamientos de muchos tipos entre ellos, aunque no de forma sólida, la retirada: "Se pasa por la cabeza si vale la pena tanta lucha después de tantos años. En una lesión da tiempo para pensar mucho y sí que pasa por la cabeza un pensamiento así". Después de verano cumple 33 años y señala que no se plantea una edad: "Quiero ir año a año y ver cómo estoy físicamente y mentalmente. Echo de menos España y es algo que pesa para volver". Sobre su vuelta a España dice que "de momento no he hablado con nadie y cuando llegue el momento comenzaré conversaciones".