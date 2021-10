Quique Sánchez Flores: "Sustituir a un compañero es una situación anti natura"

"La jugada de ayer no es entendible, lo que pasó ayer el defensa no lo puede evitar....la international board se tiene que poner en la piel del jugador...me pareció una situación muy injusta", comenta el entrenador en referencia al posible fuera de juego en el gol de Mbappé en el Francia - España.

El presidente del Getafe, Ángel Torres, fue decisivo para su vuelta al equipo azulón: "Al presidente le quiero mucho, nos respetamos mucho y tenemos mucho respeto el uno por el otro. Pero no hemos hablado mucho, una vez al año más o menos". Confiesa Quique que antes de coger el banquillo ha tenido una conversación con su antecesor, Míchel: "He mantenido el contacto con Míchel, tengo un gran respeto por él, es un currante, y hablar con él me parecía un paso indispensable. No es una situación que me guste. Esto de recoger un equipo y construir en otra dirección, sin pretemporada, es ir contra natura pero en ocasiones hay que hacerlo"

"Es una plantilla que entiende perfectamente lo que se le explica y sabe aplicarlo. Ellos desde su forma de entender el fútbol tienen que generar respuestas", cuenta sobre lo que se ha encontrado en el vestuario y confía en remontar: "El vestuario es consciente de que podía haber ganado más puntos y que han competido bien y están dispuestos a seguir trabajando"