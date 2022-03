Pau Torres: "Por nada del mundo podía perderme jugar Champions con el equipo de mi vida"

El presidente Fernando Roig ha reconocido que le ha pegado un gran abrazo a Pau. El central lo confirma entre risas: "Estaba muy contento igual que nosotros. Volver a meter al Villarreal en cuartos por segunda vez, la situación lo valía". Autor del segundo tanto amarillo, admite que es el más importante de su carrera: "El gol más valioso de mi carrera. He tenido la suerte de aprovechar esta ocasión y estoy muy contento".

"Para mí es continuar viviendo un sueño. Defender al equipo de mi vida, en la máxima competición con el esfuerzo que ha hecho el club. Sabemos que la exigencia es máxima y hay que agradecer al presidente el esfuerzo", señala sobre todo lo que está viviendo en el club, algo que de ninguna manera podía perderse: "Tenía claro que por nada del mundo me iba a perder jugar la Champions con el equipo de mi vida. No me arrepiento para nada de la decisión que tomé"

"Han venido mi madre, mi novia, mi hermano... El gesto del corazón era para mi novia", confiesa sobre su celebración. Y pensando en el sorteo, no tiene preferencia: "Cualquier equipo va a ser de máxima entidad. Iremos a dónde sea a seguir disfrutando".