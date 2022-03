Fernando Roig: "El pueblo de Villarreal sigue haciendo patria"

LEER MÁS El Villarreal golea a la 'Juve' en Turín y estará en cuartos de Champions League

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, pasa por Onda Cero camino al aeropuerto tras la clasificación de su equipo para cuartos de Champions. "A Pau le he dado un gran abrazo, un patrimonio del Villarreal. He ido a saludar a toda la afición y he disfrutado una barbaridad"

"He sufrido hasta el segundo gol, y a partir del tercero nada. Tenía la mente que el otro día el Villarreal B perdía 1-2 en el 90 y remontó. Digo, a ver si nos va a pasar al revés", admite el presidente que vuelve a incidir en el mérito que tiene que un equipo de una localidad tan pequeña siga teniendo éxitos: "El pueblo de Villarreal haciendo patria. Es un grandísimo éxito estar entre los ocho mejores de Europa. El entrenador ha hecho un planteamiento excelente y todos los jugadores han estado enormes"

"El triunfo se lo hemos dedicado a José Manuel Llaneza", señala y respecto al sorteo del viernes, no muestra preferencia: "El que salga en el sorteo bienvenido sea"