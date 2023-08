Paloma del Río: "He intentado hacerlo lo mejor posible y parece que ha gustado"

Tras 37 años siendo una de las figuras más reconocibles del periodismo y de las narraciones en España, lo deja Paloma del Río que aprecia lo bueno que tiene este momento tan especial: "Es muy bonito retirarse así. Ya vas haciendo en tu cabeza tus cábalas de tus años cotizados, de tus años cumplidos, del tiempo que llevas, de lo que te queda por delante y empiezas a ver que hay otras perspectivas y otros horizontes", comenta Paloma.

Desvela que sus inicios no fueron precisamente en la gimnasia: "Mi primera transmisión realmente no fue una de gimnasia rítmica, sino fue una de tenis de mesa. Pero dos meses después ya empecé con la rítmica y ya no la he soltado. Y casualmente esto ha sido casualidad del destino, el campeonato del mundo de este año, que siempre suele estar en septiembre y agosto, más bien en septiembre, era en España y es un campeonato muy importante".

En el cierre de su carrera ha tenido varios homenajes muy bonitos: "El jueves entre la Federación Nacional, la Federación Internacional y mis compañeros de de televisión y Almudena organizaron un homenaje y ramos de flores, un cuadro muy bonito con ilustración de todos los deportistas, gimnastas, españoles, chicos y chicas que que que yo he narrado sus éxitos. El domingo no había nada preparado y salió todo espontáneo, que es lo más bonito. Y es que había alguien que había llevado una pancarta, una cámara, un foco, y esa cámara estaba en ese momento pinchada en todo el pabellón, en el marcador central. Y entonces a la gente que empezó Paloma, Paloma y empezaron a corear mi nombre".

Imposible no notar tanto y tanto cariño: "La gente empezó a mandarme mensajes de todo tipo, deportistas, autoridades, compañeros, periodistas, ha sido muy, muy, muy emocionante por por redes sociales, por Instagram y por Twitter y por correo electrónico también. Gente de la casa, gente que no conozco. Yo soy compañero tuyo de la casa, pero no me conoces. Entonces que te digan esas cosas, esas muestras de cariño, el terminar en un Mundial con éxito del equipo español y con la conciencia tranquila de que he hecho todo lo que he podido, y he intentado hacerlo lo mejor posible y parece que ha gustado. Pues yo creo que es una manera estupenda de retirarse".

En los últimos años, su compañera inseparable ha sido Almudena Cid, la ex gimnasta se deshace en elogios con Paloma: "Ha acompañado los veranos calurosos de muchos de los inviernos también hemos vibrado, hemos saltado, nos hemos emocionado con su voz. Pero es que los deportistas concretamente, que es un poco lo que le intenté trasladar, eh? Su voz es recurrente muchas veces para cuando encontramos y recuperamos algún ejercicio de de nuestras carreras deportivas. Ahí está su voz".

"Creo que ella ha hecho de esta sociedad una sociedad muchísimo mejor, porque ha sido abanderada de muchas cosas, sobre todo de concienciar a muchos presidentes de federaciones en los despachos a darle un lugar al deporte femenino. Ella fue de las personas que empezó a concienciar desde ese tú a tú y después peleando para que existan emisiones de deportes femeninos y mal llamados minoritarios, así que tenemos mucho que agradecerle la sociedad", finaliza Almudena.