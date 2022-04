Pablo Nieto: "Jerez siempre ha sido mi circuito favorito, ahora que lleva el nombre de mi padre todavía es más especial"

Este fin de semana el mundial de motociclismo llega al circuito de Jerez 'Ángel Nieto', un lugar muy especial para su hijo Pablo que ahora es el director del equipo de Valentino Rossi: "Era mi circuito preferido, dónde más rápido iba pero nunca tuve la suerte de subir al podio. Y ahora que lleva el nombre de mi padre es todavía más especial". Pablo confiesa que se acuerda mucho de él: "Le cito muy a menudo, la relación que tenía con mi padre era de respeto padre hijo pero era mi amigo, mi confidente y todo".

En Portimao estuvo codo con codo con Valentino: "Te das cuenta de la experiencia que tiene, cómo habla, cómo analiza todo. Aprendo mucho de él, es espectacular. Tengo mucha confianza con él. En el trabajo quiere saber todo y te mira de una forma muy penetrante. Tenemos puntos de vita muy parecido y eso hace que el trabajo sea más ameno y estemos tranquilos".

Confía en que Marc recupere un gran nivel aunque no como el que tenía antes de sus problemas: "A Marc no hay que descartarle nunca pero le está costando más de lo que estábamos habituados. No va a ganar con tanta facilidad como antes".