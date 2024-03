Óscar García Junyent, sobre la marcha de Xavi Hernández: "Ha pasado con muchos entrenadores, desgraciadamente, en el Barcelona"

Existen pocas figuras dentro del mundo del fútbol que hayan pasado por tantos equipos - y de tantos países - como Óscar García Junyent: el técnico ha estado al frente de equipos de 8 países diferentes, como el Celta de Vigo, el Maccabi, el Olimpiacos, el Reims o el equipo belga Leuven, que entrena en la actualidad. El técnico ha conectado con 'Radioestadio Noche' para hablar de su experiencia internacional y de todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera como jugador y después como entrenador.

Aterrizaje en el OH Leuven

García ha llegado a la entrevista "después de un poco de estrés en las últimas semanas tratando de evitar el play off down" con el Leuven, un equipo que, como sucedió con el Celta, García ha conseguido salvar del descenso. Según explica el entrenador, adaptarse a este equipo belga fue en un inicio complicado,

"Con el anterior entrenador jugaban de una manera completamente opuesta a mi idea", ha explicado García, que afirma que en los últimos partidos han podido aumentar el nivel y conseguir el objetivo de mantenerse en primera división.

En la entrevista, García ha comentado lo difícil que resulta aterrizar en un equipo extranjero en mitad de temporada: "El club y el equipo no están funcionando como se esperaba", explica García Junyent, que señala también la falta de confianza que existe en estos clubes cuando recurren a un cambio de entrenador: en el caso de Leuven, la liga belga contempla una pequeña pretemporada en invierno que permitió al técnico poner al equipo a punto para la competición.

Un entrenador con experiencia internacional

Aparte de la experiencia de conocer otras culturas e idiomas, García destaca otro detalle de entrenar fuera de España: "Me quedo mucho con la cantidad de nacionalidades que he entrenado", señala el entrenador, que asegura que trabajar con jugadores de todas las nacionalidades le ha permitido mejorar como técnico y aprender cosas nuevas: "Salir fuera te enriquece mucho en ese sentido"

García también ha comentado su experiencia al frente del Maccabi Tel Aviv FC, y como pudo experimentar el conflicto de una forma muy diferente a la que percibió su familia, desde España: "Lo veían todo muy diferente que como realmente estaba pasando allí", ha asegurado el técnico.

"Fui yo quien decidió empezar a entrenar fuera, para empezar a conocer otras formas de entrenar, otras culturas", ha señalado el entrenador, que se muestra agradecido con "el hecho de poder entrenar en diferentes sitios a equipos en diferentes circunstancias": "Un entrenador no puede estar toda su vida entrenando solo a equipos que luchan por el título", ha añadido el entrenador.

García Junyent también se ha pronunciado sobre la situación que está atravesando el Celta de Vigo, el último equipo que entrenó en España: "Parece que el equipo va a luchar por Europa, pero luego la realidad es otra", ha afirmado Óscar García, que ha reivindicado a Iago Aspas: "Cuando juega sabes que tiene un plus en el equipo", afirma el entrenador, que añade: "Te diría que está en el top 3 de mejores jugadores que he entrenado".

Su relación con Johan Cruyff

García Junyent también se ha referido a otra figura que le ha marcado: Johan Cruyff. Durante su paso como jugador por el Barça, Óscar García lo tuvo como entrenador: "Fue el primer entrenador que a mí me hizo pensar qué estaba pasando durante el partido", ha explicado Junyent, que afirma que conoció mucho más a Cruyff ya cuando comenzó a ejercer como técnico.

"Cuando yo empecé a entrenar me dio consejos muy buenos, algunos muy sorprendentes" ha explicado Óscar García sobre Cruyff, al que define como una persona "muy muy cercana" con la que tuvo una relación muy buena. "Como entrenador me he dado cuenta de muchos errores que cometí cuando era jugador", ha reflexionado también durante la entrevista Óscar García.

Presión a Xavi Hernández

En su conversación con Raúl Granado, García Junyent también ha reflexionado sobre la decisión de Xavi Hernández de abandonar el banquillo del Barça, después de toda la presión recibida: "Para mí no es una cosa novedosa que Xavi pueda sentirse así", explica García, que añade que esto "ha pasado con muchos entrenadores, desgraciadamente, en el Barcelona": García también se refiere a Guardiola y a Luis Enrique, que sintieron la misma presión a la hora de entrenar el conjunto blaugrana.

Los momentos más difícil de Óscar García

La entrevista ha concluido con algunas reflexiones sobre los momentos más difíciles que ha vivido el veterano entrenador: García ha hecho referencia al momento en el que abandonó el Maccabi, un equipo por el que sentía mucho cariño y que sufrió por dejar. Sin embargo, la mayor tragedia que ha tenido que atravesar Óscar García Junyent fue el fallecimiento de su hija mayor, Mariona, en el año 2022: "De una cosa así creo que no te repones nunca", ha afirmado el entrenador, que afirma haberse mantenido fuerte por sus otras hijas.

"Todo lo que venga ahora, aunque sea duro, nunca va a ser tan duro como esto", ha comentado el entrenador, que afirma también: "Ella seguro que quería que nosotros hiciéramos vida normal, que cumpliéramos nuestros sueños. Y mi sueño y mi pasión es el fútbol".

"Eso va a estar siempre en mi cabeza. Pero eso me hace más fuerte", ha concluido Óscar García Junyent, que buscar seguir aprendiendo y mejorando como entrenador gradualmente: "Ese es mi objetivo, intentar ser mejor hoy de lo que era ayer".