Óscar Díaz, ganador del rosco de Pasapalabra: "Todavía estoy intentando digerirlo"

El bote de Pasapalabra tiene nuevo dueño, Óscar Díaz se ha convertido este miércoles en el ganador tras completar el conocido Rosco del programa de Antena 3. El premio cifrado en 1.816.000 euros se posiciona en el tercer bote más alto de la historia que reparte Pasapalabra. Desde el viernes 22 de septiembre de 2023, Óscar ha participado en 153 programas de manera consecutiva creando una rivalidad con Moisés Laguardia, en un duelo que ha dejado 34 empates, 56 victorias de Óscar y 63 de Moisés.

Este jueves el ganador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos su experiencia en el programa: "Estoy todavía con el susto en el cuerpo e intentando digerirlo".

"Es un programa muy exigente en todos los sentidos pero muy agradecido", señala. La rivalidad Óscar vs Moisés la vivieron muy de cerca Rocío Martínez y Edu Pidal cuando participaron en el programa de Pasapalabra el pasado mes de diciembre. Óscar era el compañero de equipo de Rocío y recuerda la experiencia con mucho cariño.

La emisión del programa es en diferido por lo que durante unas semanas Óscar ha tenido que guardar el secreto de que se había convertido en ganador del bote: "Se hace muy difícil callar algo así pero llevo una vida relativamente recogida y tranquila". "Me he sentido mal al no contárselo a gente muy cercana como primos, amigos...", asegura.

Tras la emisión del programa son múltiples las muestras de cariño que le han llegado: "Es maravilloso que tanta gente se acuerde de mí en un momento así. La oleada de cariño apabulla".

Óscar además de participar en el programa tiene una vida muy ligada al deporte ya que trabaja como jefe de prensa en torneos profesionales de golf y lo ha compatibilizado durante año y medio: "He tenido momentos tan exigentes de trabajo en los que me conformaba con no irme del programa".

Coincidiendo con el comienzo del PGA Championship, Óscar ha analizado la primera vuelta de Jon Rahm en el torneo: "No achaco su falta de competitividad al cambio de circuito. El LIV está logrando buenos resultados. Queda mucho por jugar".