Nazaret Segura, ex del Alhama: "Randri me llamaba gorda, me hacía sentir que no servía para nada"

Las jugadoras del club Alhama de Murcia, de la Liga F de fútbol, desmintieron este martes haber denunciado un supuesto comportamiento inapropiado por parte de su entrenador y aseguraron que en ningún momento se han sentido acosadas.

Las futbolistas reaccionaron así después de la publicación de una información que señala a su entrenador, Juan Antonio García "Randri", como presunto autor de insultos y vejaciones, en la que se alude también a la difusión de una fotografía y un vídeo de contenido sexual que éstas recibieron el pasado día 27 de marzo.

Nazaret Segura dejó el equipo después de seis meses y relata su experiencia que señala al entrenador: "Hoy me he quitado un peso de encima; solo pude estar 6 meses en el club, no lo aguanté más. El entrenador te infravalora tanto que sientes que no sirves para nada. Desde entonces no he podido pisar un campo de fútbol, no he podido"

"Yo hablo de acoso laboral, lo del acoso sexual no creo que haya existido; por esa parte entiendo el comunicado de las 17 jugadoras, para defenderle de un acoso sexual que no creo que haya existido", explica y confiesa que "compañeras del club me han dicho que soy muy valiente".

"Me fui porque el entrenador pasaba por encima de mis valores, nos trataba con unas formas que no eran buenas, nos infravaloraba, me sentía que no servía para nada, psicológicamente era complicado. El club es de él y no puedes ir contra él, te vas", añade.