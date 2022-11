Muriqi: "Viví la guerra en Kosovo, he visto cosas que no debería ver ningún ser humano"

El Mallorca ha derrotado al Atlético de Madrid (1-0) en Son Moix con un gol de Vedat Muriqi en la primera parte, el octavo de su cuenta particular esta temporada, y que hurga aún más en la herida del equipo del Cholo Simeone, que se va al parón del Mundial de Qatar en la sexta posición con 24 puntos, a 13 del líder, el FC Barcelona.

El delantero albanés pasa por Radioestadio noche y explica lo de su mote: "Me llaman pirata, por eso la celebración". Ha caído de pie en Mallorca pero señala que "no creo que sea ídolo aún, llevo siete meses en Mallorca, pero ojalá pueda acabar aquí mi carrera y decir que he sido un ídolo de esta afición".

"Aún no estoy a la altura de Etoo o Webó", añade y bromea con las palabras de su entrenador: "Aguirre tiene razón, soy muy feo...creo que mi mujer no ve bien".

"Durante un par de año fui camarero en Kosovo, yo empecé a trabajar a los 9 años...he trabajado de muchas cosas. Viví la guerra en Kosovo, he visto cosas que no debería ver ningún ser humano", finaliza.