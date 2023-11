Morata: "He tenido unos 500 compañeros y ninguno podrá hablar mal de mí"

Álvaro Morata está en un gran momento en lo futbolístico, lo personal y con una gran madurez: "Yo diría el más feliz ahora mismo, sin duda. Estoy muy contento cada vez que vengo aquí. Estoy muy contento en el club. También estoy muy contento con mi vida fuera del fútbol y espero que termine siendo un gran año".

"No sé cuántos partidos llevo seguidos este año. No sé si lo había hecho antes en el Atleti y eso también es importante para para cualquier jugador. Cuando uno está con confianza y se siente valorado por la gente que trabaja con con él, es es mucho más fácil en cualquier ámbito", explica el delantero sobre su buena racha.

Y en verano pudo salir del Atlético: "Tenía diferentes posibilidades, pero la primera era estar aquí". Entre esas propuestas la de Arabia: "Obviamente te llama la atención cuando ves esas cifras, pero. Pero bueno, creo que no hubiera sido feliz viendo al Atlético desde la distancia y viendo a mis compañeros de la Selección, porque no sé si yo hubiera venido a la Selección, creo que me hubiera arrepentido".

"Sé que mucha gente del Atlético me entiende y me valora, y eso para mí es muy importante", subraya.

Ya no le afectan las críticas como ante: "No puedo controlar todo lo que se dice de mí todos los días, ni leer todo, ni lo bueno y lo malo. Al final tengo un equilibrio en el que en el que llego a casa disfruto de mi mujer, de mis hijos y que me doy cuenta realmente de que mi trabajo es muy importante, pero que luego hay otras cosas que son también muy importantes".

Porque una etapa llegó a pasarlo mal y planteó ir a un equipo menos potente: "Me acuerdo una vez que hablando con mi mujer le dije que qué quería irme a un determinado equipo, que yo pensaba que no iba a tener la misma presión, que no iba a estar todo el rato mi nombre, pues hiciera bien lo hiciera mal, que la gente no iba a hablar tanto de mí y ella me dijo que me valorara, que me miraba desde fuera y que me veía muy mal de confianza y que tenía que que cambiar las cosas. Fue cuando estuve en Inglaterra "

Un Morata que se emociona con mucha facilidad: "Me sigue pasando cada vez que hay algún tema que me emociona. Yo soy así, no puedo evitarlo. A mi familia le da vergüenza cuando vamos a bodas o cosas así". "Habré tenido 500 compañeros y creo que ninguno podrá hablar mal de mí y eso me hace sentir orgulloso", reflexiona.

Está cerca de adelantar en goles en la Selección a figuras como Fernando Torres o Silva: "Cambiaría todos mis goles en la Selección por tener una Eurocopa o un Mundial como ellos. He crecido admirando a los que salen en esta lista, tengo mucho trabajo detrás y he aprendido y me he hecho más duro por eso estoy orgulloso pero hay que ganar títulos con la Selección, no me imagino lo que puede ser si uno de los mejores días de mi vida es el que ganamos la Nations League".

¿Puede ganar LaLiga el Atleti?: "Vamos a pelear hasta el final, tenemos mucho margen de mejora". Y se deshace en elogios con su compañero Koke: "Cuando se retire o se vaya del club la gente le va a valorar mucho más, el equipo depende mucho de su estado".