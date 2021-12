Miguel Ángel Muñoz sobre '100 Días con la Tata': "Es un homenaje a todas las abuelas"

Miguel Ángel Muñoz estrena el docuental '100 días con La Tata' que ha recibido el Premio Forqué a la Mejor Película Documental en 2021. Los padres del actor tuvieron que recurrir a la «Tata» (Luisa Cantero) para que cuidara a su hijo mientras ellos trabajaban. Desde entonces, la Tata (97) y Miguel Ángel (38) nunca se han separado

"Es extraordinario pero ella lo vive con mucha normalidad. Es un documento que transmite unos valores muy importantes desde la humildad. Ha traspasado el charco porque transmite esperanza, alegría y por encima de todo amor. El que siembra en vida recoge en la vejez. Yo le devuelvo todo lo que hizo por mí y me hace mucha ilusión que tenga este reconocimiento", explica el actor.

Asegura que no solo habla del tiempo que han pasado juntos en la cuarentena. "He ido a su tierra natal con ella y mi momento más especial fue en el teatro romano de Mérida y otro en el cementerio viendo la tumba de su madre que no la veía desde que la enterró", señala Miguel Ángel.

Explica que la película nace por la necesidad de prepararse cuando alguno de los dos no esté: "No conseguía disfrutar de la vida con ella porque tenía miedo a que se fuera. Con terapia rompí ese miedo".