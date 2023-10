Míchel: "Yangel ha hecho que sigamos soñando"

Un gol del venezolano Yangel Herrera en el minuto 91 decidió el partido de este viernes entre el Girona y el Celta de Vigo en Montilivi, el primero de la 11ª fecha de LaLiga EA Sports, y puso al equipo de Míchel Sánchez líder en solitario con 28 puntos de 33 posibles a la espera del clásico Barcelona-Real Madrid del sábado.

El equipo catalán, la gran sorpresa del fútbol español y ya europeo, celebró su novena victoria y la tercera consecutiva 'in extremis' y después de 90 minutos en los que controló la posesión de manera indiscutible, pero sin provocar peligro.

"El Celta es un equipazo, hemos controlado el partido pero en ataque no hemos estado como otros días. El golazo de Yangel hace que sigamos soñando y ha sido un partido muy difícil", confiesa el técnico Míchel en Radioestadio noche. Un partido con polémica por un gol anulado a los gallegos: "No he visto el gol anulado. Gazzaniga me ha dicho que se le escapa el balón pero no sé. Hemos hecho muchas cosas bien y creo que no merecíamos una derrota aquí".

Y evidentemente reconoce que ni en la mejor previsión estaba este arranque: "Todo el mundo lo hubiera firmado. Las expectativas no eran estas. Estamos muy por encima de lo que esperábamos"

"La plantilla tiene mucha experiencia en saber que las cosas están muy bien pero que los objetivos que nos planteamos es mantener al equipo en primera. Por suerte el equipo compite muy bien sin sensación de que sale obligado a ganar. Las obligaciones son para otros. Hoy el empate no era malo", añade y no se conforma: "Siempre hay puntos de mejora. Hoy la circulación de balón ha sido más lenta que en otros partidos. En cuanto a la idea el jugador la tiene bastante asimilada".

"Savio a nivel individual, el uno contra uno, la velocidad es increíble. Es un chico que está dando sus primeros pasos en el fútbol profesional y está muy contento con nosotros", finaliza.