Míchel: "Si soy mal entrenador es raro que me haya contratado dos veces y lo haya intentado otra"

Míchel pasa por Radioestadio noche tras la dura crítica del presidente del Getafe, Ángel Torres: "No hace falta que nadie me diga como es Ángel Torres para lo bueno que es mucho pero para lo malo también cuando coge un micrófono. Es incongruente en alguna de las cosas que dice, si soy mal entrenador que raro que me haya contratado dos veces y lo haya intentado otra vez. Dijo que es una gran plantilla pero fichó cinco jugadores en enero".

"A los entrenadores nos zurran por todos lados y está bien que de vez en cuando salgamos. A Quique le he mandado muchos mensajes para felicitarle. Le deseo lo mejor al Getafe", explica y recuerda su difícil inicio: "Tuvimos un calendario terrible con cinco equipos europeos que sin mí tampoco se ganaron. De la resolución del contrato les di una propuesta en octubre y ahora la aceptan".

Respecto a su salida, niega que Ángel Torres no supiera que le había firmado dos años: "Nadie puede creer que en el Getafe se haga algo que Ángel Torres no quiera. No puede ser que él quiera firmarme un año y mi representante diga dos y él acepte". Eso sí, mantiene su respeto por él a nivel personal: "He hablado con él un mes después de despedirme por una situación personal. Creo que estaba sorprendido pero estaría bueno. No tengo palabra mala sobre él, salvo cuando le dan un micrófono"