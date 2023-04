Míchel: "Del Real Madrid solo puedo decir cosas buenas pero pertenezco al grupo City"

El técnico del Girona, Míchel Sánchez, pasa por Radioestadio noche tras el triunfo ante el Real Madrid (4-2) que "es una noche especial porque ganar a todo un Real Madrid son momentos que uno va a recordar para siempre".

Míchel destacó que el equipo está "en el camino de permanecer en Primera División" y subrayó la importancia de haber llegado a los 40 puntos a falta de siete jornadas. Porque significa que la salvación está muy cerca, si es que aún no está lograda. Al no ser matemático no me quiero aventurar a decirlo pero estamos en una situación idílica que hubiéramos firmado a principio de temporada".

Ha quitado al Taty después de sus cuatro goles, como hizo Guardiola con Haaland: "Lo he pensado pero es que Stuani es un jugador especial para nosotros. Si no le doy a Stuani minutos también me sabría mal. Jugar con dos delanteros no lo veía y por eso he sacado al Taty". El delantero que tras fallar una ocasión en el Camp Nou se tuvo que cerrar las redes: "Le he dicho que no dé tanta importancia a las redes sociales. Él está haciendo un trabajo excepcional, viene de la MLS y está haciendo un gran trabajo. Son 4 goles al Real Madrid que va a llamar la atención pero nosotros ya estábamos muy contentos con él".

Y cuenta lo que ha comentado con Vini durante el encuentro: "He hablado con él durante el partido. En la tarjeta amarilla a Arnau le he levantado y le he dicho que lo siento pero tenemos que pararle con faltas porque es muy bueno. La repetición de cambios a alta intensidad que hace, en eso es el mejor del mundo. Parece que se desconecta pero no es así"

"Hemos intentado que le llegue el balón de parado. Nunca en mi vida buscaré la fórmula de parar un jugador a través de faltas. Hay que defender los espacios y buscar que no corran", añade. Y sobre su renovación dice que tiene un año más y "está muy contento".

Y el partido llegó con polémica por sus declaraciones en la previa sobre que prefería que el City pasara a la final de la Champions: "El Real Madrid a mis hijos le ha dado una educación deportiva y personal. Del Real Madrid solo puedo decir cosas buenas pero pertenezco al grupo City. Pere Guardiola me mantuvo en el cargo cuando estábamos en descenso. Ahora si me hacen la pregunta no contesto pero es lo que pasa por ser natural. Con el contexto entero la gente lo hubiera entendido"