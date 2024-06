Marta Huerta de Aza: "Ojalá dentro de unos años esto no sea noticia"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha hecho oficial las plantillas de árbitros para la próxima temporada 24-25 y en ellas hay un nombre que ha destacado, el de Marta Huerta de Aza.

La principal referente del arbitraje femenino español ha conseguido otro hito al convertirse en la primera mujer en la historia de España que va a dirigir partidos en el fútbol profesional masculino al ser ascendida a la Segunda División. Por este motivo, se ha pasado este martes por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy muy emocionada y contenta. Solo me caben palabras de agradecimiento".

"Estoy todavía asimilándolo. Cuando luchas tanto por conseguir algo y ves que ya lo tienes es como que no te lo acabas de creer", asegura. Huerta de Aza ya se convirtió en la primera árbitra española en dirigir un partido del Mundial Femenino. Pero no es la única barrera que ha roto, esta misma temporada dirigió un encuentro en las semifinales de Liga de Campeones: "Ojalá dentro de unos años esto no sea noticia".

"Nosotras, las árbitras, lo vemos normal, la sociedad es la que no lo ve así", señala. La castellanoleonesa viene de arbitrar en la 1ª RFEF y como cuarta árbitra en el fútbol profesional. Con 34 años Marta recuerda como empezó en esta profesión con 15 años sin tener claras sus aspiraciones: "Pasar de fútbol 7 a fútbol 11 ya fue un paso inalcanzable. Imagínate si mi objetivo era ese, el fútbol profesional donde lo veía".

La próxima temporada, que dará comienzo a mediados de agosto, será su primer año en la Segunda División, un paso más cerca de conseguir otro hecho histórico que sería llegar a Primera: "Eso todavía ni lo veo. Mi objetivo ahora es que la temporada salga lo mejor posible y renovar un año más (...) Haber conseguido esto para mí era inalcanzable".

Actualmente se está disputando la Eurocopa 2024 en Alemania y hay un dato curioso en el colectivo arbitral que ha llamado la atención de Marta. Entre los 104 árbitros, asistentes... No hay ninguna árbitra: "A mí me sorprendió cuando vi la lista porque la UEFA fue de los primeros en romper esa barrera y dar paso a la mujer al fútbol masculino. Guadalupe Porras merecía estar ahí".